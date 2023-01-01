После жестоких пыток российскими оккупантами в Новой Каховке скончался 34-летний волонтер Сергей Федоренко

10 января в Каховской центральной городской больнице имени семьи Панкеевых на оккупированной части Херсонщины умер 34-летний волонтер из соседней Новой Каховки Сергей Федоренко. Неделей ранее его похитили российские оккупанты. По словам друзей Сергея, захватчики его убили: на теле мужчины не было живого места.

Об этом со ссылкой на подругу убитого, жительницу Новой Каховки Наталью Корж, пишет Центр журналистских расследований.

По словам Коржа, Сергей Федоренко исчез 3 января. Представители российских оккупационных властей Новой Каховки остановили машину, в которой он ехал и задержали его вместе с водителем.

«Россияне тогда устроили рейды, якобы связанные с «сухим законом», который они ввели в городе. Через несколько дней задержанного водителя отпустили – за него заплатили выкуп. В оккупационной полиции города друзьям Сережи сказали, что его тоже отпустят через 2-3 дня. Но так и не отпустили», – рассказала Наталья Корж.

Узнать о судьбе своего сына решил тяжелобольный отец Сергея. Однако в оккупационной полиции ему сказали, что там его уже нет. Якобы у Сергея началась «белка», и его отвезли к врачам. Однако в местной больнице отцу сказали, что там его сына отказались принимать и отправили на лечение в соседнюю Каховку.

Коллега Сергея Федоренко поехал в этот город и в местной больнице смог найти волонтера. После исчезновения мужчину было не узнать: на его теле были следы жестоких побоев, семь гематом на голове, перебитые ноги, трубка во рту, тяжелое дыхание.

«Коллеге сказали приехать на следующий день, чтобы встретиться с врачом. Он приехал, но уже было поздно. Сережа не дождался. Взял «зараза» такой, и ушел от нас. Они его просто убили, замучили до смерти», – рассказала Наталья Корж.

По ее словам, она познакомилась с Сергеем уже после полномасштабного вторжения россии в Украину. Когда летом его впервые захватили в плен, Наталья все 19 дней вместе с подругой носила ему есть – утром и в обед. Когда же мужчину отпустили на свободу, она убедила его переехать из микрорайона Основа к себе, в один из спальных районов Новой Каховки.

«Мы всегда держались вместе, потому что вместе жить в оккупации было легче. Вместе мы 15 ноября отметили его 34-летие, а через два дня я уехала из оккупированной Херсонщины. Я бы осталась в Новой Каховке, но дочь убедила меня уехать. Я уговаривала уехать и Сережу, но никакие убеждения на него не действовали. Он говорил, что очень любит Новую Каховку. Он был подлинный патриот своего города. Когда мы прощались, я сказала, что вернусь к нему. А Сережа остался и ждал меня», – сказала Наталья Корж.

Друзья и знакомые Сергея Федоренко в соцсетях пишут, что он был человеком с большим сердцем и помогал многим людям в оккупации. Никогда не скрывал он и свою проукраинскую позицию. Это подтвердила и Наталья Корж.

«Сережа был очень добр. С начала оккупации он развозил питьевую воду, помогал настраивать сим-карты, занимался поиском людей, успокаивал многих, вселял надежду. Его будет очень сильно не хватать», – добавила она.

Как отмечает издание, сообщение об убийствах жителей оккупированной Новой Каховки в последнее время не является редкостью. 29 декабря 2022 во время российских обстрелов гаражного кооператива «Сокол» погиб Александр Самойлов. Перед тем, 20 декабря в городе похоронили 55-летнего Евгения Рязанцева, который исчез 28 ноября после того, как российские военные отобрали его лодку. А 26 ноября в лесу под Новой Каховкой нашли убитыми дьякона поместной Церкви христиан веры евангельской Анатолия Прокопчука и его сына Александра. Незадолго до этого, 22 ноября, их похитили российские военные и заставили уехать в соседнее село Райское.