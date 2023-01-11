СБУ установила офицера фсб, который еще в 2017 году «законсервировал» вражеского агента в Украине

СБУ установила личность и получила данные на еще одного офицера российских спецслужб, активно участвующего в войне против Украины. Им оказался кадровый сотрудник управления фсб россии в Красноярском крае.

Об этом сообщили в управлении СБУ в Черновицкой области.

Шпион собирал информацию о дислокации и перемещении военной техники и личного состава ВСУ и Нацгвардии, в частности отдельного полка специального назначения «Азов». Также он «охотился» за данными о действующих и бывших сотрудниках СБУ, ее штатных и внештатных работниках и агентах. Кроме того, узнавал особенности форм и методов работы украинской спецслужбы. Вражеский офицер вербовал граждан Украины преимущественно в соцсетях.

"В 2017 году злоумышленник завербовал киевлянина и после нескольких заданий "законсервировал" его до 2022 года. После начала полномасштабного вторжения агент получил от фсб задачу прибыть в Черновицкую область. Там он пытался выявить транспортные каналы поставки вооружения для Украины и места расположения резервуаров с горючим. Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки серии взрывов на объектах железной дороги и логистических складах”, - говорится в сообщении.

Контрразведчики СБУ предотвратили это и в результате многоэтапной спецоперации задержали вражеского диверсанта в Черновцах. Сейчас предатель - гражданин Украины уже приговорен к 16 годам за решеткой. В ходе следственно-оперативной работы он «сдал» своего куратора из фсб.