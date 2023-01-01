«Мы знаем, к чему готовится рф, мы будем отвечать», - Зеленский о новой эскалации оккупантов

Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина знает о планах россии по эскалации ситуации на фронте и делает максимально, чтобы эта эскалация приблизила финал агрессора.

Об этом он заявил во время пресс-конференции по результатам второго саммита Люблинского треугольника во Львове, сообщает Укринформ.

– Главное внимание сегодня на переговорах мы уделили вопросам безопасности. Я проинформировал наших друзей о ситуации на передовой нашей державы, о приготовлении россии к новой эскалации на фронте. Мы знаем, к чему готовиться, мы знаем, к чему готовится государство-террорист, мы будем отвечать. Именно сейчас делаем максимум, чтобы любая новая эскалация приблизила финал государства-террориста, – сказал Зеленский.

Он рассказал, что во время встречи с литовским и польским коллегами подробно обсудили поставки оружия Украине и конкретные возможности ограничить потенциал российской агрессии.