рф сменила командующего оккупационными войсками в Украине – им стал глава генштаба Герасимов

Начальника генштаба российской армии Валерия Герасимова назначили командующим оккупационными войсками рф в Украине – он руководит “объединенной группировкой войск в зоне СВО”.

Об этом сообщили в минобороны россии.

Уже бывший руководитель оккупационных войск Суровикин стал заместителем Герасимова вместе с начальником сухопутных войск Салюковым и замначальника генштаба Алексеем Кимом.

Оккупанты объясняют кадровые перестановки “расширением масштаба решаемых задач и необходимостью организации более тесного взаимодействия видов и родов войск”.

Отметим, что кадровые перестановки провел министр обороны россии Сергей Шойгу. Теперь оккупационными войсками руководит лояльный к нему Герасимов. Кроме того, ранее начальником штаба оккупационных войск назначили Лапина, который находится в оппозиции к главе чвк “вагнера” Пригожину. Тем самым Шойгу усилил свои позиции в противостоянии с группировкой Суровикина-Пригожина.