«Бои продолжаются, Донецкое направление – держится», - Президент Зеленский о Соледаре

Бои в Соледаре продолжаются и Донецкое направление держится.
Об этом в своем видеообращении рассказал Президент Украины Владимир Зеленский.
- Сейчас государство-террорист и его пропагандисты пытаются сделать вид, что какая-то часть нашего города Соледара – почти полностью разрушенного оккупантами города – будто это какое-то достижение россии. Они будут подавать – и уже представляют – это своему обществу так, чтобы поддерживать мобилизацию и чтобы давать надежду тем, кто за агрессию.
– Но бои продолжаются. Донецкое направление – держится. И мы без перерыва даже на один день делаем все, чтобы усилить украинскую оборону. Наш потенциал растет. И я благодарю всех наших партнеров, которые помогают в этом. Танки западного образца – это работа всей нашей антивоенной коалиции и новый уровень нашего потенциала, - сказал Зеленский.