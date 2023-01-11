«Бои продолжаются, Донецкое направление – держится», - Президент Зеленский о Соледаре

Бои в Соледаре продолжаются и Донецкое направление держится.

Об этом в своем видеообращении рассказал Президент Украины Владимир Зеленский.

- Сейчас государство-террорист и его пропагандисты пытаются сделать вид, что какая-то часть нашего города Соледара – почти полностью разрушенного оккупантами города – будто это какое-то достижение россии. Они будут подавать – и уже представляют – это своему обществу так, чтобы поддерживать мобилизацию и чтобы давать надежду тем, кто за агрессию.