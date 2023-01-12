В Беларуси готовят свой аналог чвк вагнера – боевиков тренируют на полигонах

Белорусское охранное предприятие "ГардСервис", единственное, которому указом Александра Лукашенко разрешено иметь огнестрельное оружие, в разы увеличило численность сотрудников и готовится к участию в военных действиях.

Об этом сообщает DW со ссылкой на представителя Объединенного переходного кабинета Светланы Тихановской по обороне и нацбезопасности Валерия Сахащика.

По его информации, персонал "ГардСервис" тренируется уже несколько месяцев. Валерий Сахащик считает, что сотрудников "ГардСервис" готовят к участию в боевых действиях, обучение проходит на нескольких белорусских полигонах.

- Я знаю, что офицеры 5-й бригады спецназа тренируют сотрудников "ГардСервис" на своем полигоне. Кроме того, компания забрала себе базу бывшего центра специальной подготовки "Динамо", там также проходят активные действия, - говорит оппозиционер.

По его словам, за последнее время значительно выросла численность сотрудников. Сахащик предполагает, что сейчас их может быть более тысячи человек:

- Подготовка и набор кадров длятся уже несколько месяцев. Персонал увеличили за счет офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат, которые служили в силах специальных операций и в спецподразделениях силовых ведомств Беларуси, - рассказал он.

Сахащик считает, что сотрудников "ГардСервис" могут использовать в диверсионно-разведывательных группах и далее для штурмов как наемников российской чвк “вагнера”. Ранее Валерий Сахащик заявлял, что в "ГардСервис" владимир путин "инвестировал очень серьезную сумму" и создает из нее “белорусский аналог вагнера”.

Летом 2022 года в независимых СМИ появилась информация от анонимного сотрудника "ГардСервис", который утверждал, что в конце июля-августе в Минск для обучения сотрудников прибыли наемники из чвк вагнера. В "ГардСервис" к тому моменту насчитывалось около полутысячи человек, и по слухам сотрудникам обещали командировки и в будущем зарплату в 10 тысяч белорусских рублей (около 3700 евро в эквиваленте).

Частное охранное предприятие "ГардСервис" появилось в июне 2020 года. Тогда же Александр Лукашенко личным указом разрешил его сотрудникам носить, хранить и использовать служебное и гражданское оружие, а также специальные средства и физическую силу “в порядке, установленном законом для военизированной охраны”. "ГардСервис" создали на базе частной компании "Глобалкастом-менеджмент", одной из владелец которой была гражданская жена тогдашнего главы Управления делами президента Виктора Шеймана.

- Вероятно, перед президентскими выборами понадобилась частная структура на случай не самого благоприятного сценария для Лукашенко. В компанию набирали бывших ветеранов силовых структур, службы безопасности президента, спецназа, специальных подразделений КГБ, МВД, Госпогранкомитета, - рассказывает журналист Алексей Карпеко.

Компанию возглавил бывший военнослужащий бригады специального назначения, директор по безопасности ООО "Белгеопоиск", занимавшегося геологоразведкой в центральной Азии и в Африке, Евгений Чанов.