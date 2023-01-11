В Южноукраинске пенсионерка оправдывала российскую агрессию и получила условный срок

В Южноукраинскую 72-летнюю пенсионерку приговорили к условному сроку – 4 годам лишения свободы с испытательным сроком в 2 года.

Об этом сообщили в Вознесенской окружной прокуратуре.

Приговор вынесли за то, что пророссийски настроенная гражданка на своей странице в запрещенной социальной сети «Одноклассники» распространяла сообщения, которые оправдывали и отрицали вооруженную агрессию России против Украины.

В ходе судебного разбирательства женщина признала свою вину и покаялась. По результатам судебного разбирательства она признана виновной. В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу.