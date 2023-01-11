ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Литва передаст Украине зенитные установки для борьбы с «шахидами»

Уже 323-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны.

ПН ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 11 января, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 12 января.

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0:27 Украинские военные получат от Литвы зенитные установки L70 в рамках военной помощи.

Об этом пишет Зеркало недели.

– В 2022 году литовское государство предоставило Украине помощь в размере €660 млн, в том числе €240 млн в виде военной помощи. Литва будет продолжать эту помощь до победы, - подчеркнул президент Литвы Гитанас Науседа.

Зенитные установки Bofors L70 в основном предназначены для борьбы против БпЛА Shahed. L70 – разработка шведской компании Bofors. Многоцелевая автоматическая пушка стоит на вооружении 40 стран мира и участвовала в нескольких войнах прошлого века – Шестидневной войне, войне Судного дня, Ирано-иракской войне, Югославской войне.

00:22 Спутниковая компания Maxar публикует для сравнения снимки из Соледара, датированные 1 августа 2022 и 10 января 2023 года.

00:12 Опубликовано видео медицинской эвакуации раненого украинского воина из Соледара.