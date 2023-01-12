Дефицит боеприпасов будет препятствовать рф вести наступление, – ISW

Неспособность российской оборонно-промышленной базы решить проблему нехватки боеприпасов, вероятно, будет препятствовать способности войск рф поддерживать наступательные операции на Востоке Украины в 2023 году.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Американские и украинские официальные лица сообщили 10 января, что ежедневная интенсивность артиллерийского огня рф снизилась в некоторых районах на 75%, что является историческим минимумом с начала российского полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

Эти официальные лица также отметили, что российские войска, возможно, сокращают артиллерийские обстрелы из-за уменьшения поставок снарядов или переоценивают свою тактику.

Спикер Сил обороны Украины Восточного направления Сергей Череватый заявил, что российские войска исчерпали свои запасы артиллерийских снарядов 122-мм и 152-мм калибра и другие резервы летом 2022 года, предполагая, что чрезмерный артиллерийский огонь приведет к более быстрым результатам.

Череватый отметил, что сейчас российские войска должны опрокидывать дополнительные снаряды из тыловых районов россии и закупать дополнительные боеприпасы у других стран, чтобы противодействовать такому дефициту, что приводит к снижению темпа огня. Череватый также добавил, что украинские удары по российским складам боеприпасов и логистике также препятствуют силам рф разгружать боеприпасы вблизи линии фронта, уменьшая интенсивность российского артиллерийского огня.

Российские источники все чаще признают, что дефицит боеприпасов и поставок существенно ограничивает способность войск рф продвигаться вперед. Известный российский военный блоггер заявил, что усилия россии по мобилизации недостаточны, отметив, что успех рф на фронте зависит от ее экономики и военно-промышленного комплекса.

ISW ранее оценивал, что кампании Кремля по мобилизации вряд ли окажут решающее влияние на ход войны, если рф не решит свои фундаментальные проблемы с обеспечением военных усилий в Украине.