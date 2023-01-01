В Донецкой области оккупанты мобилизуют людей с инвалидностью

Россияне продолжают принудительную мобилизацию по временно оккупированным территориям Украины. Из-за сопротивления местных кафиров все труднее находить мужчин для мобилизации, поэтому мобилизуют людей с инвалидностью.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

«Кремлевское руководство выставляет нормы, которые необходимо выполнить. Поэтому так называемые военкоматы мобилизуют людей с инвалидностью, наркозависимых и представителей криминалитета. По информации нашего подполья, на временно оккупированных территориях Донетчины принудительно мобилизуют людей с инвалидностью. Их берут на должности водителей. Мобилизированные же используются в сухопутных подразделениях оккупационных войск», – говорится в сообщении.

Центр национального сопротивления напоминает, если вас или ваших знакомых принудительно мобилизовали на ВОТ, обращайтесь на горячую линию проекта «Хочу жить»: +38 066 580 34 98 и +38 093 119 29 84. Также, внутренне перемещенных лиц и жителей имеет родственников на ВОТ, призывают поделиться этой информацией. В ЦНС отмечают, что еще не поздно сдаться ВСУ и не совершать военные преступления.