В Черкасской области задержали завербованного работника медучреждения, который шпионил за системами ПВО

В Черкасской области задержан работник медицинского учреждения, которого в начале полномасштабного вторжения завербовал представитель российской спецслужбы. По указаниям агрессора он целенаправленно объезжал территорию региона и собирал информацию о базировании и перемещении подразделений Сил обороны.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Прежде всего, вражеский агент пытался выявить боевые позиции системы противовоздушной обороны и места дислокации тренировочных центров сухопутных войск ВСУ.

Также он передавал оккупантам координаты украинских блокпостов и административных зданий правоохранительных органов на территории областного центра.

Кроме этого «отчитывался» в ФСБ по поводу локаций местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий.

Разведывательная информация требовалась врагу для подготовки серии ракетных ударов по региону.

Сотрудники Службы безопасности задержали злоумышленника на попытке передачи агрессору закрытых сведений об украинских объектах.

По данным следствия, предатель передавал разведданные своему российскому куратору через анонимный Телеграм-канал в виде отметок на электронных картах и фотоматериалах.

Во время обыска по месту жительства задержанного стражи порядка изъяли мобильный телефон и планшет с доказательствами законспирированной переписки с ФСБ.

Также у фигуранта обнаружен паспорт образца бывшего СССР и прокремлевская символика.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины («Государственная измена, совершенное в условиях военного положения»).

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.

Напомним, как в Днепре задержали российского агента , который наводил ракеты на ТЭС и охотился за системами ПВО.