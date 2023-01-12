Отступивших из Херсона россиян перебросили на Соледар и Кременную

Российских десантников, отступивших от Херсона в ноябре, перебросили на Донбасс. Их используют в боях под Соледаром и в районе Кременной.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, последние двое суток продолжаются ожесточенные бои как в районе города Соледар Донецкой области, так и на подступах к Кременной на Луганщине.

По данным британской разведки, с начала января 2023 г. россия почти наверняка выделила части 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ для усиления линии фронта в Кременной после оценки того, что этот сектор был значительно уязвим.

К ноябрю 2022 г. россия задействовала почти все силы ВДВ как войска для удержания линии фронта в районе Херсона.

«В настоящее время передислоцированные на Донбасс и юг Украины командиры, вероятно, «стараются использовать ВДС в большей степени в соответствии с их вероятной доктринальной ролью в отношении элитных сил быстрого реагирования», - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, Зеленский заявил, что бои в Соледаре продолжаются и Донецкое направление держится.