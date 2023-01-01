Николаевские морпехи разгромили еще одно логово оккупантов на Востоке Украины

Николаевские морские пехотинцы уничтожили еще одно скопление российских оккупантов на Востоке Украины.
Об этом сообщается на Facebook-странице 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.
«Все им не спалось, все тем оккупантам мозолила украинская земля с бархатными ночами Донетчины.
Аэроразведка 503-го Отдельного батальона морской пехоты и минометчики 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского 82-мм калибром зажгли настоящую украинскую колыбельную русским солдатам, от которой захватчики «приняли непростое решение» и прилегли отдохнуть навеки.
Слава морской пехоте Украины! Смерть врагам!» – прокомментировали морские пехотинцы.
Напомним, как николаевские морпехи показали уничтожение тылового пункта оккупантов на Донетчине.