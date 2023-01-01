Трем работникам Снигиревской колонии объявили подозрения за сотрудничество с оккупантами

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении трем работникам Снигиревской исправительной колонии в Николаевской области, которые после российского вторжения начали работать на оккупантов.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре и в ГБР .

После начала российской агрессии начальник участка, старший и младший инспекторы Снигиревской исправительной колонии, добровольно перешли на сторону врага и получили должности в незаконно созданном оккупантами «управлении службы исполнения наказаний по Херсонской области».

Они выполняли преступные приказы оккупантов в должностях заместителя начальника отдела по режиму и надзору и инспектору отдела коммунально-бытового обеспечения Херсонского следственного изолятора.

По оперативным данным, коллаборанты помогали оккупантам незаконно содержать херсонцев в СИЗО. Кроме того, один из коллаборантов вступил в должность инспектора коммунального бытового обеспечения отдела управления службы исполнения наказаний в Херсонской области.

Во время освобождения Херсона они сбежали вместе с оккупантами.

Им доложено о подозрении в добровольном занятии должностей в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории (часть 7 статьи 111-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, как в Снигиревке осмотрели тюрьму, которую заселили оккупанты вместо вывезенных заключенных.