Секретарь СНБО Данилов считает, что на годовщину войны «россия пойдет ва-банк»

Россия в ближайшие месяцы пойдет ва-банк, поскольку растягивать войну на долгое время Кремлю уже не позволяют внутренние проблемы в стране.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в телемарафоне.
— Два-три месяца для нас будут сложными и решающими. Подразумевается, что Россия должна идти уже в ва-банк. Она тоже без конца не может тянуть войну, там непростая ситуация и накапливаются проблемы в России, – сказал он.
При этом, по словам Данилова, в Кремле уже «готовятся к определенным событиям», поскольку «любят даты».
— 24 февраля будет один из периодов, когда им хотелось бы отчитаться перед своим обществом о достижении любых успехов, - предположил он.
Напомним, Данилов заявил, что россия может предложить «корейский вариант» перемирия, предусматривающий раздел Украины.