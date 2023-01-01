Секретарь СНБО Данилов считает, что на годовщину войны «россия пойдет ва-банк»

Россия в ближайшие месяцы пойдет ва-банк, поскольку растягивать войну на долгое время Кремлю уже не позволяют внутренние проблемы в стране.

— Два-три месяца для нас будут сложными и решающими. Подразумевается, что Россия должна идти уже в ва-банк. Она тоже без конца не может тянуть войну, там непростая ситуация и накапливаются проблемы в России, – сказал он.

При этом, по словам Данилова, в Кремле уже «готовятся к определенным событиям», поскольку «любят даты».

— 24 февраля будет один из периодов, когда им хотелось бы отчитаться перед своим обществом о достижении любых успехов, - предположил он.

Напомним, Данилов заявил, что россия может предложить «корейский вариант» перемирия, предусматривающий раздел Украины.