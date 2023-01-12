Суд оккупантов приговорил к тюремным срокам пятерых крымских участников организации Хизб ут-Тахрир

Южный окружной военный суд оккупантов вынес завершающий обвинительный приговор по массовому делу «Второй симферопольской группы» Хизб ут-Тахрир.

Об этом сообщает Крымская солидарность.

Крымским татарам-мусульманам Алиму Каримову, Сейрану Муртазе, Эрфану Османову, Джемилю Гафарову и Сервету Газиеву назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет. Двое подсудимых – преклонного возраста с инвалидностью и массивным списком хронических заболеваний.

Председательствующий судья Валерий Опанасенко добавил и ограничение свободы передвижения после освобождения сроком на 1 год для Сервета Газиева и Алима Каримова.

Приговор суда подсудимые слушали в черных футболках с лозунгами: «Рожденным в депортации помирать тоже в депортации?», «Ислам – не равно терроризм, стоп 205.5» (речь идет о статье уголовного кодекса рф), «Ликвидация всех несогласных», «Ислам против террора и насилия, стоп 205.5».

Джемиль Гафаров имел III группу инвалидности еще до своего ареста в 2019 году – у него хроническая почечная недостаточность четвертой степени и связанные с этим болезни сердца. По утверждению его адвоката Рифата Яхина, нахождение в следственном изоляторе угрожает его здоровью. Не получая помощи в изоляторе, Гафаров сообщал, что держится только на медикаментах, присылаемых родственниками.

Сервет Газиев еще до ареста страдал от повышенного артериального давления, а в СИЗО перенес микроинсульт. В тюремной больнице ему отказали в госпитализации и назвали «симулянтом». У Газиева искривилась часть лица и нарушилась речь.

Большая часть «второй Симферопольской группы» была задержана при массовых обысках в Крыму в марте 2019 года. Позже к 23 задержанным крымским татарам прибавилось еще 2 человека. Они обвиняются в якобы «организации деятельности террористической организации».

Согласно материалам дела, обвиняемые не имели оружия, взрывчатки, боеприпасов, не планировали совершать террористические акты и не призывали других к терактам.