«Режим путина стремится выиграть время»: В Генштабе ВСУ рассказали о возможных планах оккупантов

Противник, не достигнув стратегических целей «спецоперации» в 2022 году, принял решение о ведении войны на истощение. Российские оккупанты стремятся выйти на административные границы Донецкой области, а затем захватить левобережную часть Запорожской области, однако пока безрезультатно.

Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов.

– В целом режим путина стремится выиграть время, рассчитывая на истощение украинской экономики и Сил обороны в целом, на снижение поддержки Украины странами, неравнодушными к кровавым амбициям кремля. Прогнозируется, что в ближайшее время противник постарается выйти на административные границы Донецкой области, а в дальнейшем может активизировать свои действия по захвату левобережной части Запорожской области. Для уничтожения критической, прежде всего энергетической инфраструктуры Украины, кремль и дальше будет наносить ракетно-авиационные удары по объектам на всю глубину нашего государства. Их интенсивность будет зависеть от возможности российского оборонно-промышленного комплекса обеспечить национальные вооруженные силы средствами высокоточного поражения большой и средней дальности, отметил Громов.

Он также отметил, что на интенсивность боевых действий в Украине будут влиять и возможности Ирана по экспорту ракет и ударных БПЛА в рф.

Громов добавил, что для реализации своих планов по захвату Украины россия анонсировала масштабные меры по реформированию вооруженных сил – в частности, увеличению общей численности до 1,5 миллиона человек и формированию не менее 20 новых дивизий.