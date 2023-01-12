Кадровые перестановки в армии рф – это доказательство внутренних конфликтов среди оккупантов, - секретарь СНБО

Кадровые процессы, происходящие сейчас среди силовиков в россии, свидетельствуют о начале противостояния в политической среде страны-террориста. Как только путин ослабнет, между элитами россии начнется выяснение отношений "с использованием оружия и БТР".

Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет Укринформ.

– В россии сейчас происходят определенные кадровые процессы. Со вчерашнего дня есть внутренние споры между армиями, устраняющими представителей пригожина и кадырова, имеется в виду суровикин. И это только начало, – подчеркнул Данилов.

– Не надо забывать, что герасимов – это руководитель генштаба, это повышение ставок на этой войне. Два-три месяца последующие будут решающими. И вторая вещь – использование кадырова и пригожина. После того, как они стали не нужны, их подвинули, и никто их спрашивать не будет. Внутренние споры будут только обостряться и вопрос, когда в рамках Садового кольца начнется выяснение отношений с использованием оружия и БТР, - добавил Данилов.

По мнению секретаря СНБО, создание в россии частных военных компаний вскоре приведет к выяснению отношений между их владельцами.