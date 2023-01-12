В Луганской области оккупанты уничтожили инфраструктуру нескольких городов, а Попасная и Белогоровка «перестали существовать»

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что за более чем 4 месяцев тяжелых боев оккупанты фактически уничтожили населенные пункты Белогоровка, Попасная и по линии от Кременной: Кременная, Рубежное, Золотое, Горное, Лисичанск.

Об этом сообщает " Украинская правда ".

– Там 4,5 месяца проходила активная фаза боевых действий. Там некоторые населенные пункты как Белогоровка, и она не одна, и Попасная вообще перестали существовать. В результате постоянных боевых действий, обстрелов у нас ежедневно были тысячи прилетов: от минометов до авиабомб. Там разбита вся критическая инфраструктура. Полностью разрушена структура водоснабжения. Как раз Попаснянский водоканал и вся его инфраструктура находились возле Белогоровки. Вся система водоснабжения, насосы, компрессоры, очистные сооружения – все уничтожено.

- Подстанции электрические – уничтожены. Кременская современная дорогостоящая подстанция, одна из лучших в Европе – уничтожена. Она была способна выдержать нагрузку целой области. Все, что касается канализации и газоснабжения – стратегически все уничтожено. оккупанты пытались что-то там ремонтировать, но это больше было для видеокартинки. После подключения газа начали взрываться дома, потому что просто повреждена инфраструктура, – рассказал Гайдай.

По его словам, в сельской местности за счет автономии инфраструктуры проблем меньше. Однако существуют сложности с заготовкой дров. Их не хватает и в поисках древесины много случаев подрыва на минах.

- Что касается воды – в городах больших повсюду воды нет. Они даже расконсервировали скважины, но когда были сильные бои, очень многие погибли. Их долгое время никто не отнимал. Это было лето, 32-34 градуса жары. Эти все трупные вещества попали в землю и люди, которые пили воду, начали болеть, - сказал Гайдай.

Глава ОВА добавил, что жестокие бои сейчас идут в направлении Сватово-Кременная и второе направление – территория населенного пункта Белогоровка.