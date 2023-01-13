Польша сообщила о задержании российского шпиона – бизнесмена и «исторического реконструктора»

В Польше по подозрению в шпионаже был задержан гражданин россии, который жил в стране много лет, владел несколькими компаниями и занимался трансграничными перевозками.

Об этом сообщает Лига.net со ссылкой на TVP.info.

Заместитель министра-координатора спецслужб Станислав Жарин сообщил, что россиянин, которого в публикации называют "Игорь П.", был задержан еще в апреле 2022 года на основе информации Службы военной контрразведки (SKW). По требованию спецслужб, его активы и средства связанных с ним компаний были заморожены.

53-летний "Игорь П." является владельцем четырех компаний (трех в Гдыне и одной в Калининграде), занимающихся трансграничными перевозками между россией и Евросоюзом. Он живет в Польше с 2003, а в 2009 году получил статус долгосрочного резидента ЕС.

Спецслужбы отмечают, что задержанному в установлении полезных связей помогало участие в сообществах, посвященных исторической реконструкции. По данным контрразведки, подозреваемый занимался сбором информации о боеспособности вооруженных сил Польши и войск НАТО.

Жарин заявил, что доказательства, собранные SKW и военной полицией, указывают, что задержанный причастен к шпионской деятельности в пользу россии. Он был арестован по решению суда и находится в ожидании завершения следствия.