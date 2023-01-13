В Славянске вынесли приговор учителю, наводившему российские ракеты на школы

В Славянске учитель сдавал российским захватчикам позиции ВСУ и наводил вражеские ракеты на школы. Его приговорили к восьми годам за помощь оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Учитель физики из Малиновской школы, находясь в Славянске, сообщал врагу места дислокации подразделений ВСУ в течение весны и лета. Всю информацию он передавал через бот в Telegram террористам "днр". В частности, он сообщал врагу адреса учебных заведений, где, как он считал, находятся подразделения ВСУ.

Во время судебного разбирательства учитель искренне раскаялся и полностью признал себя виновным. Славянский горрайонный суд вынес приговор и назначил наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с изоляцией осужденного.