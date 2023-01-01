ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: 23 украинца, которых считали погибшими, на самом деле выжили и находятся в плену

Уже 324-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны.

ПН ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 12 января, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 13 января.

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00:31 Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что россия подтвердила, что 23 украинца, считавшихся погибшими, на самом деле живы.

“Есть уже случаи, где считавшихся погибшими наших граждан и героев российская сторона подтвердила живыми – 23 наших парня. Это огромный позитив”, – объяснил он.

00:27 Украина отвела часть войск с передовой на границу с Беларусью, заявил украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко.

– Мы обеспокоены, мы вынуждены держать наши силы на севере Украины, отводя их с передовой, чтобы быть уверенными, что они (российско-белорусские войска) не придут, – заявил дипломат в интервью Sky News, передает Зеркало недели.

00:26 Как сообщает Пентагон, обучение украинских военнослужащих управлению боевыми машинами пехоты Bradley начнется на следующей неделе в Германии. Это будет подготовка по общему маневру и общевойсковая подготовка.