Рф потратила значительные ресурсы на захват Соледара и преувеличивает значимость победы, – ISW

Оккупанты, вероятно, контролируют весь Соледар, однако захват всего города не станет важным событием в оперативном значении и вряд ли предвещает неизбежное окружение Бахмута.

Об этом говорится в отчете Института исследования войны (ISW).

Аналитики напомнили, что 12 января Генеральный штаб ВСУ сообщал об отражении российских атак на населенный пункт Соль, расположенный примерно в километре северо-западнее Соледара, однако, в отличие от предыдущих дней, украинские военные не говорили, что им удалось отразить наступление в самом Соледари.

Российские источники утверждали, что российские силы «зачищают» Соледар.

Российские блоггеры 12 января разместили кадры, на которых бойцы «вагнеровцы» свободно гуляют по Соледару, и заявили, что они посещали населенный пункт вместе с российскими войсками, отмечают в ISW.

Российские информационные операции преувеличили важность Соледара, что в лучшем случае является «пирровой тактической победой», считают эксперты.

ISW по-прежнему считает, что захват Соледара не позволит российским силам установить контроль над критически важными украинскими наземными коммуникациями, а также не улучшит положение российских войск для окружения города Бахмут в ближайшее время.

Российские силы, вероятно, захватили Соледар после того, как направили значительные ресурсы для тактической победы с большим истощением, что ускорит вероятную кульминацию ослабленных российских сил под Бахмутом, резюмируют в ISW.