В Николаеве прокурор просил условный срок для женщины, которая восхищалась российской агрессией – суд ушел принимать решение

В Центральном районном суде Николаева рассмотрено по существу уголовное производство в отношении 49-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 436-2 УК Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Согласно материалам дела, женщина в период с марта по май 2022 года в переписке с помощью приложения Telegram выражала восхищение вооруженной агрессией рф и надеялась на скорейшую оккупацию Николаева, объясняя собеседнику, что не желает областному центру судьбы разрушенных городов.

Обвиняемая во время судебного разбирательства признала свою вину в полном объеме, объяснила, что «никого не ждала и не хотела ничего плохого», каялась в совершенном, просила ее простить.

В ходе судебных прений прокурор отмечал, что вина обвиняемой доказана в полном объеме, просил суд признать ее виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 436-2 УК Украины и назначить ей наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком один год.

Обвиняемая согласилась с прокурором.

Судья Сергей Медюк удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.

Напомним, как в Николаеве суд вместе с прокуратурой «наказали» женщину за годы работы на российскую разведку двумя годами условно.

Также напомним, как в Николаеве был задержан руководитель Николаевской окружной прокуратуры харьковчанин Геннадий Герман за передачу секретной информации российским оккупантам. Согласно материалам следствия, Герман добровольно предоставлял через третье лицо представителям спецслужб рф информацию, которая вредит территориальной целостности, суверенитету и неприкосновенности Украины. Его дело для рассмотрения по существу передано в Приморский районный суд города Одессы. Родственники погибших военных просили суд открыто проводить рассмотрение дела о госизмене руководителя Николаевской окружной прокуратуры.