США анонсировали новые санкции против рф

В ближайшие недели против рф будут введены новые санкции, которые скажутся на обороноспособности и финансовых возможностях страны-агрессора.

Об этом заявил координатор Госдепартамента по санкциям, посол Джеймс О'Брайен, сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.

Представитель Госдепа встретился в видеоформате с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Посол Джеймс О'Брайен подчеркнул, что рабочая группа в Государственном департаменте США, насчитывающая около 30 членов, подробно изучает все материалы, переданные украинским правительством и группой Ермака-Макфола. По его словам, сейчас завершается работа по ряду важных направлений, и в ближайшие недели ожидается объявление новых санкций.

Относительно определения приоритетных сфер, в которых будут в первую очередь внедряться ограничения, Джеймс О'Брайен отметил, что ориентиром будет то, как эти санкции скажутся на способности россии на поле боя и в финансовом плане. Также важно, совершало лицо преступления против украинских граждан, в частности детей, было ли привлечено к аннексии территорий Украины, или пропагандировало это.

Со своей стороны председатель ОПУ Андрей Ермак предложил в ближайшие месяцы провести санкционный саммит с участием представителей США и других партнеров Украины, на котором проанализировать эффективность уже введенных санкций и скоординировать шаги по усилению санкционного давления. О'Брайен поддержал инициативу по проведению санкционного саммита.