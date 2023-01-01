США продолжают работать над нейтрализацией деятельности ЧВК «Вагнер», – Госдеп

США работают над тем, чтобы нейтрализовать ЧВК "Вагнер" во всех странах, где наемники ведут активную деятельность.

Об этом заявил советник Госдепартамента США Дерек Чолле, сообщает AP.

«Я не знаю, есть ли опасения (в Сербии – ред.), мы говорили о наших опасениях, и мы с нетерпением ждем совместной работы с правительством здесь, в Белграде, и в других местах, где ЧВК «Вагнера» активна, чтобы положить конец ее деятельности», - заявил Чолле.

По его словам, в Госдепартаменте США внимательно следят за тем, что ЧВК "Вагнера" стремится вербовать наемников из Сербии и других стран, и этого нельзя допустить. Чолле также призвал Сербию ввести санкции против россии.

«Мы считаем, что страны должны подписаться под санкциями в связи с тем, что действия россии должны быть не только осуждены, но и наказаны. Россия ежедневно ведет жестокую, неоправданную войну против Украины. Мы должны дать понять, что такое поведение неприемлемо», – добавил он.

Напомним, что США включили рф и ЧВК «Вагнера» в список стран и организаций, которые «вызывают обеспокоенность» в вопросе соблюдения религиозных свобод.