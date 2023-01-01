В ВСУ рассказали о признаках подготовки россией нового массированного обстрела

В настоящее время наблюдаются признаки подготовки российскими войсками к новому массированному обстрелу Украины.

Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

«Прогнозировать вообще во время войны дело неблагодарное, и мы говорим о том, что население должно быть готовым, в том числе не только к самой атаке, но и к тому моменту, который потребуется для ликвидации последствий. Мы отдаем себе отчет, что враг пытается атаковать именно инфраструктуру», - говорит Гуменюк.

Она отметила, когда враг не имеет убедительных успехов на линии столкновения, он пытается атаковать тыловые районы Украины.

«Сейчас ситуация заключается в том, что мы видим и наблюдаем признаки такой подготовки, поэтому должны предупредить, что вполне вероятно, что сейчас происходит период, когда они уладили силы и подтянули резервы, которые им были нужны после прошедшей массированной атаки. Мы увидели, что враг практикует такие нашествия на нас и имеет от этого определенный результат, который они кладут в основу тактики своих действий», - рассказала Гуменюк.

Она предположила, что, скорее всего, новой массированной атакой противника может стать смешанная, когда будут применены ракеты и дроны «Шахеды». Но не исключены и волновые атаки.