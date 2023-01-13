Российских зеков привлекают для работы на военных заводах, – британская разведка

Российская оборонная промышленность, скорее всего, прибегнет к использованию труда заключенных в попытке удовлетворить потребности производства в военное время.

Об этом говорится в очередном разведывательном обзоре минобороны Великобритании.

Отмечается, что в ноябре 2022 года «Уралвагонзавод», крупнейший в россии производитель танков, сообщил местным СМИ, что после встречи с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) он примет на работу 250 заключенных.

В россии существует давняя традиция использования труда заключенных, но с 2017 года принудительные работы как отдельное уголовное наказание было введено снова.

«ФСИН, имеющая один из самых высоких показателей лишения свободы в мире, контролирует империю из более 400 000 заключенных, и часто обвиняется в крайней жестокости и коррупции. Тюремное население является уникальным человеческим ресурсом, который российские лидеры могут использовать для поддержки войны в Украине, которую РФ называет «специальной военной операцией», в то время как добровольцы остаются в дефиците, утверждают британские разведчики», - говорится в сообщении.

Труд заключенных, вероятно, будет особенно востребован производителями низкотехнологичного оружия, такими как «Уралвагонзавод», которые почти наверняка испытывают сильное давление со стороны Москвы из-за необходимости увеличения объемов производства, добавили в британской разведке.

Напомним, ранее сообщалось, что ЧВК «Вагнер» начала рекрутировать заключенных из исправительных учреждений Чеченской республики рф, большинство из которых были осуждены за политическую деятельность.