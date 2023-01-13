В Луганской области оккупанты для провокаций одеваются в украинскую форму

Для введения наших военных в заблуждение военослужащие рф используют форму ВСУ.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

«На направлении Кременной зафиксировано использование штурмовыми отрядами войск рф украинского пикселя. Также россияне могут планировать операции под «чужим флагом» для дискредитации ВСУ. Возможны показательные акты насилия среди гражданского населения. Для отличия своих подразделений от наших россияне используют красные, белые или синие ленты на ногах. Центр национального сопротивления призывает сохранять бдительность и обращать внимание на такие детали», – говорится в сообщении.