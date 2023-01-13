В ВСУ рассказали о боях на Кинбурне

Украинские военные продолжают боевую работу по освобождению Кинбурнской косы, но она усложняется, в частности, погодными условиями. Россияне пытаются оттуда вести огонь, но им постоянно мешает наша контрбатарейная работа.

Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

– Оперативная ситуация заключается в том, что враг время от времени выезжает на позиции, откуда производит обстрелы противоположного берега, но оставаться ему там постоянно мешает наша контрбатарейная работа. И именно поэтому эта работа еще не закончена, поскольку сложные погодные условия… Поэтому ожидающим и жителям Куцурубской общины нужно быть очень внимательными и прислушиваться к сигналам воздушной тревоги, - сказала Гуменюк.

Она объяснила, что Кинбурнская коса имеет географическую особенность. Поскольку это в большинстве песчаный намыв, то населенные пункты там – это «места, где врагу более или менее удобно располагаться».

– Именно поэтому они пытаются использовать эти населенные пункты как пункты своего базирования. Мы все же продолжаем свою работу, и она усложнена тем, что у нас нет абсолютной информации о наличии там мирных жителей, хотя знаем, что оккупанты пытались их вывезти, - отметила Гуменюк.

Она подчеркнула, находиться на косе постоянно оккупанты не могут, потому что украинские бойцы постоянно работают по ним в ответ.

- И они только могут время от времени подтягивать вооружение для проведения боевой работы и немедленно ретируются на Левобережье, с которым по суше сочетается Кинбурнская коса, - добавила Гуменюк.

Напомним, как в ВСУ объяснили, почему отдельное освобождение Кинбурнской косы не целесообразно.