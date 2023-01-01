В рф отменили отсрочку от мобилизации для отцов с тремя детьми

Российские власти отменили отсрочку для мобилизации для отцов с тремя детьми.

Об этом сообщила депутат госдумы Нина Останина со ссылкой на члена Совета по правам Человека Ирину Киркору.

«К сожалению, Ирина Валерьевна подтвердила ваши опасения, дорогие мои друзья-подписчики, об отмене пункта Директивы Генштаба от 4.10.2022 г. об отсрочках при проведении частичной мобилизации отцов многодетных семей с тремя детьми», — пишет Останина.

Документ об этом, рассказала депутату Киркора, был направлен в военные комиссариаты еще в конце декабря. Его подписал Валерий Герасимов, который на тот момент занимал должность начальника генштаба.

Эту же информацию изданию «Чита.ру» подтвердил военком Забайкальского края Юрий Шувалов. По его словам, решение об отсрочках для многодетных отцов отменили 21 декабря. Местные суды уже отказывают таким призывникам в возвращении из армии.