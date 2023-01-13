Премьер Эстонии призвала к снижению потолков цен на российскую нефть

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что союзники должны снизить потолок цен на российскую нефть, чтобы помочь Украине.

Об этом сообщает «Укринформ».

- Когда мы будем пересматривать лимит цен на нефть, как было условлено в декабре, мы должны продолжить снижать его, чтобы лишить россии способности вести войну, - сказала Каллас.

Она также призвала международное сообщество усиливать другое санкционное давление на россию и активизировать военную поддержку Украины.

– Я еще раз повторяю свой призыв к союзникам и партнерам: присмотритесь к своим запасам и резервам и отправьте Украине оружие. Это путь к миру, - подчеркнула премьер Эстонии.

Кроме того, по убеждению Каллас, следует «искать пути использования замороженных российских активов для поддержки Украины».

– Очень важно и привлечение к ответственности военных преступников. Как неоднократно обсуждали главы ЕС, необходимо добиться прогресса в создании специального суда для преступления агрессии против Украины, - отметила глава правительства Эстонии.

Как сообщалось, ЕС ввел эмбарго на импорт российской нефти на европейский рынок морским путем, а также предельное ценовое ограничение 60 долларов США за баррель для поставок в третьи страны с использованием европейских судов или торговых услуг.

Напомним, как в Минфине США заявили, что ограничение цен на российскую нефть достигло целей.