На границе с беларусью Силы обороны тренировались обезвреживать ДРГ

В приграничных районах Ровенской области провели масштабные контрдиверсионные тренировки, на которых Силы обороны отработали обезвреживание вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые по легенде пытались совершить прорыв через северную границу.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

По замыслу тренировок одна из враждебных ДРГ попыталась прорваться в город, а другая – захватила в заложники руководителя и главного инженера энергообъекта вместе с их семьями.

Применяя психологическое давление и угрозы физической расправы, злоумышленники пытались заставить «потерпевших» сотрудничать с врагом. Таким образом, диверсанты хотели перестроить работу местного объекта критической инфраструктуры в пользу страны-агрессора.

Правоохранители с привлечением бойцов ЦСО «А» СБУ обезвредили условные вражеские группы, освободили «заложников» и предотвратили возможную техногенную катастрофу.

Тактико-специальные мероприятия проводились в условиях максимально приближенных к реальным.

В учениях принимали участие подразделения СБУ, Вооруженных сил Украины, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, представители органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

По оценкам координационной группы, участники тренировок комплексно отработали алгоритмы межведомственного взаимодействия для предотвращения возможных диверсионных угроз в приграничных районах на северо-западе Украины.

Напомним, что в беларуси готовят свой аналог ЧВК Вагнера – боевиков тренируют на полигонах.