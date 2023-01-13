В этом году на закупку БПЛА, в том числе и отечественных, предусмотрено 20 миллиардов гривен, - Резников

Министерство обороны в 2023 году планирует потратить на приобретение беспилотников разных типов применения (воздушные, наземные, подводные) 20 миллиардов гривен.

Об этом в интервью рассказал министр обороны Алексей Резников.

Среди моделей, которые планируется приобрести, и образцы отечественного производства.

«В этом году на закупку беспилотников мы запланировали в бюджете 20 млрд. грн. Это БПЛА разных типов. Это, в частности, и украинские образцы, которые мы приняли на вооружение за последние полгода – это наши новые беспилотники», - рассказал министр.

Как отмечает издание, использование разного рода БПЛА - от разведывательных до ударных - приобрело широкий размах в войне с РФ. Как объясняют военные, небольшие разведывательные дроны стали их «глазами», однако они являются расходным материалом, ведь «живут» на фронте недолго. Поэтому военные подразделения, осуществляющие аэроразведку, нуждаются в непрерывной поставке такими средствами.

Среди переданных на вооружение наших военных образцов оружия есть, в частности, такие беспилотные авиационные комплексы отечественного производства, как «Лелека-100», А1-СМ «Фурия», Windhover, PD-2, ACS-3.

Также в Минобороны заявили о своей открытости для ознакомления с новейшими разработками, которые не приняты на вооружение или не экспортировались.