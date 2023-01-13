В Великобритании российские хакеры атаковали национальную Королевскую почту

Королевскую почту Великобритании (Royal Mail) атаковал вирус, разработанный российскими хакерами.

Об этом сообщает Бабель со ссылкой на BBC.

Компьютерные системы, которые Royal Mail использует для отправки посылок за границу, были атакованы вирусом-требителем Lockbit. Этот вирус шифрует данные и блокирует системы.

«Ваши данные похищены и зашифрованы», - цитирует BBC сообщение, оставленное хакерами.

Ожидается, что киберпреступники потребуют от британской Королевской почты миллионы долларов, хотя источники, близкие к расследованию, говорят, что существуют обходные пути, чтобы возобновить работу системы.

Королевская почта считается критической национальной инфраструктурой, то есть имеет решающее значение для экономики Великобритании. Представитель Национального агентства по борьбе с преступностью заявил, что ему известно об инциденте с Royal Mail, и он работает вместе с Национальным центром кибербезопасности, чтобы выяснить его влияние.