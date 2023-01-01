Министр обороны Резников заявил, что Украина ежедневно теряет 50-60 воинов убитыми

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что примерно 500 или 600 российских оккупантов погибают ежедневно в войне, тогда как Украина теряет десятую часть этого.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на интервью Резникова BBC.

Министр предположил, что россия может попытаться собрать силы, боеприпасы и оружие для наступления из районов, которые она уже оккупировала на юге и востоке Украины.

Он также подчеркнул, что ситуация в Соледаре была очень сложная, но под контролем. Министр отметил, что "вагнеровцев" использовали в атаках "волна за волной", что привело к большому количеству смертей.

По его словам, финансирующий чвк вагнера евгений пригожин заинтересован в возможной экономической выгоде от захвата города, где расположены крупнейшие в Европе соляные шахты.