Жители Николаевщины продолжают находить боеприпасы – в полиции напомнили об опасности от них

В николаевской области в районах проведения боевых действий продолжают собирать найденное гражданами оружие и боеприпасы.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Николаевской области.

Так, 13 января, к полицейскому офицеру Шевченковской громады Александру Присяжнюку обратился житель села Луч, передавший четыре гранаты в подствольный гранатомет. По словам мужчины, он нашел боеприпасы возле села.

Изъятые гранаты офицер громады передал в отделение полиции № 4 Николаевского районного управления.

«Напоминаем, что добровольная сдача оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств не подлежит уголовной ответственности. Итак, в случае обнаружения опасных предметов необходимо немедленно обращаться в полицию по номеру 102 или к полицейскому вашей громады. Полицейские призывают граждан быть внимательными и осторожными, а также объяснять детям необходимость быть внимательными и не трогать подозрительные предметы», – призвали в полиции.

В полиции напомнили, что если вы случайно обнаружили взрывоопасный предмет, ни в коем случае к нему нельзя прикасаться – это очень опасно. Избегайте любых действий с находками или подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами, это может привести к их срабатыванию – взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям. Обезвредить взрывное устройство или локализовать взрыв могут только подготовленные специалисты.

Напомним, как в Снигиревке дети нашли рюкзак, который заминировали оккупанты.