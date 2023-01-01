«Верденская битва 21 века»: Ермак рассказал о боях за Бахмут и Соледар

Глава ОП Андрей Ермак заявил, что ни одна из сторон не контролирует город Соледар.

Об этом говорится в его интервью Le Monde.

- Ситуация сложная, даже очень сложная, это Верденское сражение 21 века, которое сейчас происходит в Бахмуте и Соледаре. Месяцами идут ожесточенные бои, но нашим военным удается удерживать позиции. Россияне выпускают из тюрьмы преступников, которые погибают, как только попадают на линию фронта. Их тела остались на месте, их даже не забрали, человеческих потерь с российской стороны много, гораздо больше, чем с нашей. Мы явно больше ценим жизнь наших солдат. Но перед нами человеческая масса, атакующая, атакующая, атакующая непрерывно. Соледар является ареной уличных боев, ни одна сторона не контролирует город. Россияне там находятся, но не контролируют. Ситуация сложная, но мы сохраняем ту же цель в этой войне – освободить наши территории, полностью восстановить территориальную целостность Украины.

Как известно, минобороны рф заявило, что российские войска захватили город Соледар. Однако это заявление опроверг представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Справка

Верденское сражение — битва на Западном фронте в Первой мировой войне, которая продолжалась с 21 февраля по 19 декабря 1916 года. Состоялась на холмистой местности к северу от города Верден-сюр-Мез, расположенной в Северо-Восточной Франции. Самая продолжительная и ожесточенная битва Первой мировой войны. Потери каждой из сторон превышали 300 тысяч человек. Вошла в историю как «Верденская мясорубка».