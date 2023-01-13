На востоке или юге: Министр Резников считает, что в начале весны россия снова попытается пойти в большое наступление

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что россияне могут попытаться накопить силы и в конце февраля или начале марта пойти в большое наступление на востоке или юге Украины - но вряд ли из Беларуси.

Такое мнение он высказал в интервью ВВС.

- Это не прогноз - это мое понимание, моя оценка: я думаю, они попытаются накопить силы, боеприпасы, оружие и в конце февраля или начале марта пойдут в контрнаступление на каком-то из направлений - на востоке или на юге, - сказал Резников в беседе с корреспондентом Би-би-си Хьюго Бачегой.

- Это закон войны: весна - лучшее время для того, чтобы взяться за дело со свежими силами. Для всех сторон. Поэтому мы понимаем, что они будут готовы начать и, конечно, мы должны быть готовы начать, - добавил Резников, подчеркнув до этого в ходе беседы, что решения о конкретных действиях принимает не он, а украинский Генштаб.

По мнению Резникова, это предполагаемое большое наступление россиян будет результатом смены их стратегии, а именно вынужденного перехода от массированных ударов по инфраструктуре к действиям на поле боя. Вынужденным же этот переход будет потому, что у россиян, по оценке украинских военных, кончаются ракеты. С этим же обстоятельством Резников связывает и смещение генерала Сергея Суровикина с должности командующего российскими силами в Украине.

- Суровикин лично ответственен за массированные ракетные удары по украинским гражданским объектам, инфраструктуре: объектам энергетики, водоснабжения и так далее. Это, возможно, было для него хорошей стратегией, но он израсходовал все запасы стратегических баллистических и крылатых ракет - «Калибр», «Искандер», Х-555 и так далее. Это было рискованное решение с его стороны, и, я думаю [...] они решили, что это был перерасход вооружений и что они израсходовали свои запасы без всякого результата, - сказал министр.

Новое наступление из Беларуси Резников считает маловероятным: по его оценке, для него у россиян даже вместе с белорусами на этом направлении недостаточно сил, прежде всего - тяжелой техники.

- Для них более простой вариант - наступать на юге или востоке. Потому что там у них есть линии снабжения, логистика, много войск, - пояснил министр. - Если же они захотят провести перегруппировку, перевести все свои силы с юга на север, это займет много времени. И у них нет ресурсов. У них есть ресурс в виде множества военнослужащих после частичной мобилизации [...] Но им нужны танки, боеприпасы, артиллерия.

Напомним, в декабре Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что россияне готовят около 200 тысяч новых солдат. Глава ВСУ не сомневается, что они снова пойдут на Киев.