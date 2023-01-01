Украина передала рф список 500 пленных гражданских с требованием их освобождения, судьба еще тысяч людей неизвестна

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец провел в Турции третий раунд переговоров с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. Более двух часов обсуждались гуманитарные вопросы. В частности, инициатива по ускорению и углублению вопроса возвращения наших военнопленных и освобождения гражданских заложников.

Об этом Лубинец сообщил в своем Telegram-канале.

Лубинец отметил, что гражданских заложников разделили на три категории: задержанные россией с 2014-го года по 24 февраля 2022-го года, в том числе на территории Крыма («пленники Кремля», 158 человек); задержанные на территории Донецкой и Луганской областей (373 человека); гражданские заложники, которые задержала и задерживает на временно оккупированных территориях с 24 февраля 2022 года (например в Киевской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской областях).

«Количество таких людей, в отношении которых официально обратились в нашу институцию, составляет более 20 тысяч человек», – отметил омбудсмен.

Лубинец добавил, что во время общения договорились, что россия на основании Женевских Конвенций, рассмотрит предложение о проведении репатриации раненых военнослужащих

«Кроме этого мы передали списки гражданских лиц (из числа 20 тысяч) относительно которых у нас нет информации, где они находятся, в каком состоянии или нуждаются в медицинской помощи и т.д. За основу формирования списков был взят возрастной ценз и передан первый список лиц, которым исполнилось более 70 лет. Также передали список граждан Украины, которым исполнилось более 65 лет, и они, по нашей информации, находятся в тяжелом медицинском состоянии - их более 2000 человек. Предварительно российская сторона согласилась узнать, где они находятся, в каком состоянии и почему они содержатся. Первый этап – это получение информации от россиян, а дальше будем ставить вопрос о процедуре их возвращения. Ведь если им не предъявляют обвинений, то, согласно Международному гуманитарному праву, РФ их должна отпускать. И мы будем нарабатывать механизмы, каким образом возвращать наших граждан домой», – рассказал Лубинец.

Кроме того, стороны обсудили вопросы возвращения в Украину наших детей, восстановления документов и множество других вопросов.

Также российская сторона сообщила, что на ее территории находятся дети, желающие вернуться в Украину. При содействии омбудсманов Украины и рф их смогут возвращать родственникам. Однако фамилии и какие-либо личные данные таких детей Лубинцу не предоставили.

«Поэтому обращаюсь ко всем гражданам Украины, кто разыскивает детей – обратитесь ко мне! Я составлю список родителей и родных, которые могут забрать детей. И дальше будем работать над их возвращением. Мы договорились, что я такой запрос посылаю российской стороне, а они будут формировать свой список и официально обратятся ко мне, как к Омбудсману Украины», – добавил Лубинец.

Украинский омбудсмен добавил, что было еще много других технических вопросов, которым было уделено внимание.

«Важно! Относительно гуманитарного коридора. По нашей информации, сегодня Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган будет общаться с путиным, а завтра, по результатам разговора с Президентом РФ, будет разговаривать с Президентом Украины Владимиром Зеленским об открытии гуманитарного коридора, в том числе для обмена ранеными и гражданскими. Маленькими, но уверенными шагами направляемся на пути возвращения наших граждан домой!» – подытожил Лубинец.

Напомним, что Украина и рф проведут новый обмен пленными, а Эрдоган заявил о «коридоре для раненых».