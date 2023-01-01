путин сделал ставку на бедных россиян, которые видят в войне способ заработать, - СМИ

российский диктатор владимир путин в войне против Украины делает ставку на бедных россиян, которые готовы воевать или поддерживать действия главы кремля за деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что бедные россияне в большинстве своем были и остаются ядром путинского электората. После начала широкомасштабного вторжения именно они стали главной лояльной силой диктатора.

По словам экспертов, самые бедные россияне используют войну как способ обогащения, скорейшее спасение от трудностей и долгов. Этому также способствует российская пропаганда, распространяющая рекламу армии в соцсетях и рекрутинговых порталах.

Чтобы поддерживать такую ​​лояльность бедных, путин также значительно увеличивает социальные выплаты. Глава кремля приказал выплатить семьям погибших в Украине солдат по 5 млн рублей, а раненым – 3 млн рублей.

Так, во второй половине прошлого года россия потратила немногим более 1 трлн рублей (15 млрд долларов) на помощь семьям с детьми и еще около 400 млрд рублей на пенсии. Уже в этом году эти суммы хотят удвоить. Эксперты считают, что такое решение российского правительства и значительное уменьшение доходов могут сделать бюджет россии еще более хрупким.

По данным аналитиков, в целом люди в россии беднеют. В то же время средний класс составляет менее 10% и все чаще уезжает из россии.