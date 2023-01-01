Из-за взрыва в Очакове погиб 3-летний мальчик – у него не выдержало сердце

Стало известно, что 9 января в результате сильного взрыва в Очакове погиб 3-летний Ростислав Присяжный.

Об этом сообщил народный депутат Александр Пасечный.

“Страшная новость пришла из многострадального Очакова. Сегодня родные похоронили трехлетнего Ростислава Присяжного. Маленькое сердечко мальчика буквально разорвалось от мощного взрыва, произошедшего 9 января. Это тот случай, о котором в народе говорят «испугался до смерти». Врачи констатировали клиническую смерть”, – рассказал нардеп.

Напомним, что в результате мощного взрыва, вызванного российским ракетным ударом, было повреждено около 70% зданий в Очакове. Оккупанты попали ракетой в могильник морских мин. Взрывная волна дошла до Николаева.