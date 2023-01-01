Из-за взрыва в Очакове погиб 3-летний мальчик – у него не выдержало сердце

Стало известно, что 9 января в результате сильного взрыва в Очакове погиб 3-летний Ростислав Присяжный.
Об этом сообщил народный депутат Александр Пасечный.
“Страшная новость пришла из многострадального Очакова. Сегодня родные похоронили трехлетнего Ростислава Присяжного. Маленькое сердечко мальчика буквально разорвалось от мощного взрыва, произошедшего 9 января. Это тот случай, о котором в народе говорят «испугался до смерти». Врачи констатировали клиническую смерть”, – рассказал нардеп.
Напомним, что в результате мощного взрыва, вызванного российским ракетным ударом, было повреждено около 70% зданий в Очакове. Оккупанты попали ракетой в могильник морских мин. Взрывная волна дошла до Николаева.
"Не могу сдержать эмоций, не могу сдержать гнева. Этим нелюдям и палачам не будет прощения ни в этом мире, ни на Высшем суде. Искренние соболезнования семье Присяжных. Я знаю точно, что за вашего сыночка и за всех детей Украины наши ВСУ отомстят позорным агрессорам. А украинские дети навсегда забудут об ужасных взрывах. Верим в Победу!” – написал депутат.