ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Пять европейских стран готовы передать Украине танки Leopard

Уже 325-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны.

ПН ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 13 января, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 14 января.

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00:39 Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что пять стран готовы передать Украине танки Leopard. Но они ждут разрешения от Германии.

Об этом пишет Бабель.

Кулеба рассказал, что сейчас главная цель – это собрать танковую бригаду, вооруженную Leopard. Именно на этот танк обращают наибольшее внимание, потому что он производился в Европе на протяжении десятилетий и есть у многих европейских стран.

00:27 Опубликовали обзор украинского бронеавтомобиля "Новатор".

00:17 беларусь может закрыть границы для мужчин с февраля, сообщил военный комиссар Брестской области.

– Начиная с февраля, для тех мужчин, которые не прошли сверку данных военного учета, скорее всего, будут применяться ограничения на выезд с территории Беларуси, – сообщил Олег Коновалов.

Сверка данных обычно проводится перед мобилизацией. Однако такие меры в стране, по словам Коновалова, в ближайшее время "не планируются".