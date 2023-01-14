Путин пытается помешать пригожину повысить свой статус, – ISW

Президент рф владимир путин, вероятно, принимает меры, чтобы взорвать усилия руководителя ЧВК «Вагнер» евгения пригожина по повышению своего статуса в российском обществе.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, пригожин хочет использовать «победу» в Соледаре как инструмент для торга, чтобы поднять свой авторитет в россии.

Первоначальное заявление минобороны рф, в котором группа «Вагнера» не упоминалась, вызвало значительную негативную реакцию в российском информационном пространстве, заставив Шойгу признать участие наемников.

"Упоминание минобороны россии о силах "Вагнера" в ответ на общественный резонанс свидетельствует о значительной "победе" пригожина, которая укрепит его как решающего участника этой войны", - пишут эксперты.

Пригожину нужна была победа в Соледаре, чтобы доказать президенту рф владимиру путину, что его силы лучше обычной армии.

В то же время, путин может принять меры по формированию лояльных к минобороны рф военных блоггеров, чтобы взорвать усилия пригожина по самоутверждению.

Глава исполкома «единой россии» александр сидякин, депутат госдумы от «единой россии» артем туровой и «глава» «днр» денис пушилин встретились 13 января с несколькими блоггерами.

Высокопоставленные путинские союзники вручили группе военныхкоров, в том числе александру сладкову и работающему на Wargonzo журналисту официальную благодарственную грамоту, подписанную секретарем генерального совета партии «единая россия» андреем турчаком.

«Это последнее событие в ряде усилий Кремля по развитию связей с избранными военными блоггерами, готовыми продаться в обмен на политический престиж», - отмечают в ISW.

Напомним, что пригожин пытается переложить ответственность за провалы в боях за Бахмут на минобороны рф.