Кремль готовит затяжную войну против Украины, – ГУР МО

По наблюдениям военной разведки Украины, страна-террорист проводит подготовку к длительной войне.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
Проведенные путиным мероприятия реорганизации экономики и военно-промышленного комплекса рф свидетельствуют о подготовке перевода россии на военное положение. Они направлены на усиление потенциала россии и создание условий для проведения операций, которые были спланированы в самом начале войны, но неудачно реализованы российскими оккупационными войсками.
«Попытки страны-оккупанта привлечь все военные ресурсы на продолжение войны в Украине и недавнее назначение начальника генерального штаба вс рф герасимова новым командующим оккупационных войск свидетельствуют не только о военных неудачах россии, но и о подготовке рф к продолжению широкомасштабной долговременной войны», – сказано сообщении.