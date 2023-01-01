Кремль готовит затяжную войну против Украины, – ГУР МО

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14.01.2023 09:13

По наблюдениям военной разведки Украины, страна-террорист проводит подготовку к длительной войне.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Проведенные путиным мероприятия реорганизации экономики и военно-промышленного комплекса рф свидетельствуют о подготовке перевода россии на военное положение. Они направлены на усиление потенциала россии и создание условий для проведения операций, которые были спланированы в самом начале войны, но неудачно реализованы российскими оккупационными войсками.

«Попытки страны-оккупанта привлечь все военные ресурсы на продолжение войны в Украине и недавнее назначение начальника генерального штаба вс рф герасимова новым командующим оккупационных войск свидетельствуют не только о военных неудачах россии, но и о подготовке рф к продолжению широкомасштабной долговременной войны», – сказано сообщении.

Фотофакт