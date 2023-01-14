В ISW уверенны, что кремль не сможет быстро провести реформу армии для эффективного ведения войны

Руководство россии хочет срочно провести значительные военные реформы, однако аналитики уверены, что сделать это быстро будет сложно, если вообще возможно.

Об этом идет речь в обзоре Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что украинская разведка подтвердила ведение подготовки рф к проведению значительных военных реформ в новом году.

Так, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Украины ВСУ бригадный генерал Алексей Громов заявил 12 января, что в россии планируют увеличить численность армии до 1,5 миллиона и сформировать по меньшей мере 20 новых военных дивизий.

«Заявления Громова появились на следующий день после того, как министерство обороны рф объявило о масштабной реструктуризации высшего командного состава российских операций в Украине», - пояснили в ISW.

По мнению аналитиков, рф постепенно отменяет реформы, введенные с 2008 года экс-министром обороны Сердюковым, которые имели целью упорядочить сухопутные войска и перейти к бригадной структуры. Вместо этого в россии решили восстановить маневренные дивизии. В ISW уверены, что кремль вряд ли реализует эти реформы в сроки, которые являются важными в рамках войны россии против Украины.

«Реструктуризация высших командных структур в сочетании с усилиями по расширению военной базы в 2023 году свидетельствует о том, что рф создает условия для долгосрочных скоординированных усилий в Украине. Министерство обороны россии также может иметь крайне нереалистичные ожидания относительно собственной способности быстро реструктурировать свои сухопутные войска», - подытожили в отчете.

Напомнии, в ГУР заявили, что россия пытается создать двухмиллионную армию.