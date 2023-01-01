На Юге оккупанты прогоняют гражданских из больниц, чтобы разместить своих раненых, которых становится все больше

Из-за большого количества раненых среди оккупантов, россияне оборудуют большее количество госпиталей.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

«Такую практику россияне уже применяют на временно оккупированных районах Луганщины. Но из-за роста потерь среди личного состава требуется увеличение военных госпиталей и на временно оккупированных районах Запорожья. В частности, в Бердянске полностью закрыли отделение детского дневного стационара в городской больнице. Там сейчас лечат русских военных.

Количество госпиталей, которые оккупанты развертывают вместо гражданских больниц, увеличивается еженедельно. В то же время гражданским в обслуживании отказывают», – сообщили в ЦНС.