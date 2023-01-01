Рф вывела корабли из Новороссийска из-за угрозы атак ВСУ, – британская разведка

Российские оккупанты вывели корабли Черноморского флота из Новороссийска из-за угрозы возможных атак Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщается в строительстве британской разведки.
11 января из военно-морского комплекса в Новороссийске вышла группа кораблей ЧФ рф в составе не менее 10 судов - учитывая тип и количество кораблей, выходящих в море одновременно, вероятно, это рассредоточение флота.
Британская разведка отмечает, что россия видит угрозу Новороссийску со стороны ВСУ.
«Маловероятно, что российский флот готовится к проведению десантно-штурмовых операций. ЧФ в значительной степени остается зацикленным на восприятии угроз со стороны Украины и продолжает отдавать приоритет защите сил вместо наступательных или патрульных операций», - резюмировали в Минобороны Великобритании.
Последняя защита Intelligence update on situation in Ukraine - 14 January 2023
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/DkfwwwZUO2— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 14, 2023