Рф вывела корабли из Новороссийска из-за угрозы атак ВСУ, – британская разведка

Российские оккупанты вывели корабли Черноморского флота из Новороссийска из-за угрозы возможных атак Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщается в строительстве британской разведки.

11 января из военно-морского комплекса в Новороссийске вышла группа кораблей ЧФ рф в составе не менее 10 судов - учитывая тип и количество кораблей, выходящих в море одновременно, вероятно, это рассредоточение флота.

Британская разведка отмечает, что россия видит угрозу Новороссийску со стороны ВСУ.

«Маловероятно, что российский флот готовится к проведению десантно-штурмовых операций. ЧФ в значительной степени остается зацикленным на восприятии угроз со стороны Украины и продолжает отдавать приоритет защите сил вместо наступательных или патрульных операций», - резюмировали в Минобороны Великобритании.