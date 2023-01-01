«Ночное сафари постоянно продолжается»: Николаевские морпехи показали, как уничтожают оккупантов на Донбассе

Николаевские морпехи показали, продолжают уничтожать оккупантов на Востоке Украины. Военнослужащие показали ликвидацию врагов ночью.

Об этом сообщается на Facebook-странице 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

«Ночное сафари морпехов на украинской Донетчине постоянно продолжается.

Российских солдат, чмобиков, зеков и других чертей, отправляемых на убой, как скот, морские пехотинцы безжалостно уничтожают и уничтожат всех, кто с броей в руках пересечет границу независимого суверенного Государства.

Вашему вниманию совместная работа 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского с собратьями 503-го отдельного батальона морской пехоты.

Слава морской пехоте Украины! Смерть оккупантам!» – прокомментировали морпехи.