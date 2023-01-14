Двоих российских агентов на Донбассе приговорили к восьми годам тюрьмы

Судом вынесен приговор двум жителям Славянска за распространение информации о расположении Вооруженных Сил Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины). Им назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

В суде доказано, что в июле 2022 года двое граждан собирали данные о местонахождении военнослужащих и технике ВСУ на территории города.

Мужчина уточнял определенную информацию и координаты на местности, а женщина, используя мобильные приложения и мессенджер, посылала сведения на телефон российского мобильного оператора.